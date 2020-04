Kaum Abnehmer in der Schweiz – Warum Berner Holz in China landet Wegen eines Missverständnisses beziehen die UPD ihr Holz nicht mehr bei der Burgergemeinde Bern. Die Episode gewährt Einblicke in einen stark globalisierten Markt, in dem China eine grosse Rolle spielt. Michael Bucher

Ein Waldarbeiter zersägt Buchenholz. Wegen mangelnder Nachfrage im Inland wird vieles davon nach China verschifft. Foto: Sibylle Hunziker

Wer in Bern Brennholz beziehen will, kann dies unter anderem beim Holzplatz der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) tun. In Lohnarbeit sägen und spalten dort betreute Mitarbeitende mit IV-Rente Holz. Rund 500 Kubikmeter Brennholz verarbeitet und verkaufen die UPD so pro Jahr.