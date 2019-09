Warum im Herbst der Wind kommt

Wenn die Nächte länger und die Tage kürzer werden, ist es im Idealfall Zeit für die ersten Herbststürme – die ersten Versuche stehen bevor.

Um Weststürme bei uns zu bekommen, brauchen wir zügige Westwinde in der Höhe – und um die zu bekommen, brauchen wir möglichst grosse Temperaturgegensätze zwischen Nord und Süd. Kalter Norden, warmer Süden. Es ist kein Zufall, dass ein erstes kräftiges Sturmtief in den Norden Mitteleuropas zieht an einem Tag, an dem es in Nordeuropa kälter, ums Mittelmeer wärmer als im Durchschnitt ist: