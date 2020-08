Blaualgen in Gewässern – Warum in Oberländer Seen wohl keine Gefahr droht Eine gute Nachricht für besorgte Hundebesitzer: Im Thuner- und im Brienzersee sind giftige Blaualgenblüten unwahrscheinlich. Sibylle Hunziker

Die Algenfäden in den Becken der Unterseener Fischtreppe sehen nicht vertrauenerweckend aus, sind aber keine Blaualgen. Foto: Sibylle Hunziker

In einigen Becken der Fischtreppe zwischen dem Unterseener Fabrikkanal und der kleinen Aare schwimmen lange, giftgrüne Algenfäden. Das Bild wirkt wenig vertrauenerweckend, nachdem diverse Medien gemeldet haben, dass am Neuenburgersee sechs Hunde am Gift einer Blaualgenblüte gestorben sind – und Blaualgen bilden fädige Strukturen. Ein Hundebesitzer, der mit seinem Vierbeiner regelmässig an der Aare auf dem Bödeli unterwegs ist, wollte schliesslich Klarheit und rief bei dieser Zeitung an.