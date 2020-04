Krogerus & Tschäppeler – Warum so viele alles besser wissen Plötzlich ist jeder Virologe und jede Ärztin. Warum sind inkompetente Menschen so selbstbewusst? Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler, Das Magazin

Derzeit lässt sich in den sozialen Medien etwas Sonderbares beobachten: Leute ohne Fachkenntnis der Virologie, Epidemiologie oder wenigstens Rechtssoziologie erklären mit grosser Geste, was richtig bzw. falsch ist an den derzeitigen Massnahmen gegen das Coronavirus. Wie kommt es, fragt man sich, dass inkompetente Menschen so selbstbewusst sind?