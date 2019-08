Was beim Hauskauf zu beachten ist

«Am besten zieht man eine Fachperson bei, die schaut, ob Sanierungen anstehen. Wer ein Haus wegen der Aussicht kauft, sollte sich über allfällige Umzonungen oder bevorstehende Überbauungen in der Nähe erkundigen», sagt Ivan Stoiljkovic vom VZ Vermögenszentrum in Zürich. All diese Punkte haben einen Einfluss auf den Kaufpreis, und letztlich stellt sich hierbei die Frage, ob dieser gerechtfertigt ist.

Viele Hypothekarnehmer lassen sich von der Bank eine Festhypothek aufschwatzen oder vergleichen die Zinsen von verschiedenen Anbietern, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, welche Strategie für sie am besten passt. Dabei geht es um viel Geld. Deshalb sollte man sich fragen, wie viel Zinsänderungsrisiken man eingehen will und ob man mit steigenden, konstanten oder sogar noch tieferen Zinsen rechnet.

Wer bereit ist, ein gewisses Zinsänderungsrisiko einzugehen, und mit konstanten oder sinkenden Zinsen rechnet, sollte schwergewichtig auf Geldmarkthypotheken setzen, die ab rund 0,75 Prozent zu haben sind.

Wird jedoch mit steigenden Zinsen gerechnet oder ist die Budgetsicherheit wichtig, so kann zum Beispiel ein Drittel trotzdem langfristig abgeschlossen werden mit der Option, den restlichen Betrag zu einem späteren Zeitpunkt in Festhypotheken wechseln zu können.

Die Tragbarkeit

Bei Bauprojekten ist es ratsam, die Referenzen des Generalunternehmers einzuholen. Wichtig ist, dass man nur so viele Mehrkosten zulässt, dass man sie aus dem freien Vermögen zahlen kann. Beim Kauf einer zu bauenden Liegenschaft sollten der Kaufvertrag und der Baubeschrieb von einem entsprechenden Treuhänder geprüft werden.

Je nach Alter, Familiensituation und Finanzlage sollte auch die gegenseitige Absicherung bei Invalidität oder Tod unter die Lupe genommen werden. Ivan Stoiljkovic betont: «Insbesondere bei Familien empfehle ich, die Tragbarkeit der Hypothek mit Lohnausfällen durch Invalidität oder Todesfall zu simulieren, um die entsprechende Absicherungsmassnahme zu definieren und umsetzen zu können.»