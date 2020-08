Wissen Sie noch, was Sie am Dienstag letzte Woche zu Abend gegessen haben? Ich kann mich erinnern, denn bei mir auf dem Menüplan steht an jedem Wochentag des Jahres jeweils das Gleiche drauf. Am Montag gibt es Reis mit Gemüse-Curry-Sauce, am Dienstag stehen eine norwegische Version unserer Älplermakkaronen und Salat auf dem Plan. Am Mittwoch backe ich Pizza, und donnerstags bereite ich einen Kartoffelgratin mit veganem Schnitzel vor. Und Freitag, ja Freitag ist Fajita-Tag. An den Wochenenden dann … Dazu kommen wir gleich. Wie kam ich darauf, meine Abendessen seit einigen Jahren so strikt zu planen?

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen