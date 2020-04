Berner Literatur – Wasser in Worte gefasst Die neue Anthologie «Wellen kämmen», herausgegeben von der Bernerin Tina Uhlmann, dreht sich ums kühle Nass. Das Buch überrascht und inspiriert. Selina Fuhrimann

«Wellen kämmen» heisst der gerade erschienene Sammelband rund ums Thema Wasser. Foto: Sage-und-Schreibe-Verlag

Wasserwortspiele, Gedichte und Kurzgeschichten – genau wie das Wasser selbst, sind die Formen der Beiträge im Buch «Wellen kämmen» sehr unterschiedlich. Von Mutterglück zu Kindstod, von Märchen bis Reisebericht, diese Sammlung von Wassergeschichten trägt viele Facetten.

Es ist bereits die zweite Anthologie, herausgegeben von Tina Uhlmann in ihrem Berner Sage-und-Schreibe-Verlag. Die erste drehte sich um den Winter.

Schweizer Schriftsteller wie Godi Huber, Susan Fina und Erich Haller sowie 14 andere Autoren bekamen für den neuen Sammelband bloss zwei Vorgaben: Der Text durfte höchstens 10'000 Zeichen lang sein und musste irgendetwas mit dem nassen Element zu tun haben. Die Schriftsteller haben nun Flüsse, Meere, Bäche, Körperflüssigkeiten, einzelne Tropfen und andere Wasserformen behandelt.

Der gestreifte Bikini

Da ist zum Beispiel die werdende Mutter, die sich in ihrem neuen grün gestreiften Bikini in allerhand Bädern der verschiedensten Länder treiben lässt, während ihr Bauch und damit das Ungeborene im Fruchtwasser stetig wachsen. Da sind einsame Menschen, die am Wasser Zweisamkeit finden und verlieren. Ein Kind verschwindet am Weiher, und die einzige Person, die weiss, was passiert ist, schweigt.

Es gibt Wassertropfen, die denken und sprechen und auf ihrer Reise den Aggregatszustand von flüssig zu gasförmig oder umgekehrt wechseln. Und aus den Tränen einer Fee, die all ihre guten Gaben verschenkt hat, entspringt ein Rinnsal, das einen Fluss und dann das Meer speist.

Vielseitige Unterhaltung

Beim Stöbern in den Geschichten wird einem nie langweilig, endet eine, staunt man über ein Gedicht und danach füllt man die Buchstaben in einem Wasserwortspiel auf. Das Buch bietet kurzweiliges Vergnügen, streift aber auch ernste Themen und regt zum Nachdenken an. Auf der Reise durch die Welt des Wassers wird klar, wie kreativ man mit dem Thema umgehen kann und was für ein universaler Bestandteil das Element für unser Leben ist.

Tina Uhlmann (Hrsg.): «Wellen kämmen». Sage-und-Schreibe-Verlag, Bern, 2020. 144 Seiten, ca. 24 Fr.

Das Buch kann direkt beim Verlag bestellt werden: www.sageundschreibe-verlag.ch