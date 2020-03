Wort zum Sonntag – Wasser ist Leben Ein Mensch, der dürstet, braucht nicht immer allein H 2 O, sagt Religions- und Sozialpädagogin Cornelia Pieren. Meinung Cornelia Pieren

Am morgigen Sonntag spielt das Wasser in den Texten, die in unserer Kirche vorgelesen werden, eine wichtige Rolle. Was verbinde ich, und vielleicht auch sie, alles mit Wasser? Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Wasser ist für alles Leben lebensnotwendig. Wasser ist eines der vier Elemente in der klassischen Elementenlehre. Darin enthalten war sogar die Annahme, dass Wasser das Grundelement ist, aus dem alles entsteht. Das würde sich auch mit der Evolutionstheorie decken und findet sich auch in der Schöpfungsgeschichte (Gen 1,2).