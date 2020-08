Folgen von Homeoffice – Kantinen werden zu Heimlieferdiensten Die zwei grössten Kantinenanbieter sind wegen Corona zum Umdenken gezwungen. Sie liefern ihre Menüs neu in die Büros – und bald ins Homeoffice. Rasmus Wyss

SV-Mitarbeiterin Alessandra Frois (links) liefert das Mittagessen ins Büro von Dörte Bachmann in Dübendorf ZH. Foto: Urs Jaudas

Dörte Bachmann genoss ihr Mittagessen regelmässig in der Kantine der SV Group in Dübendorf ZH. Das war vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Doch nun hat sich für Bachmann vieles verändert. Sie arbeitet zwar seit einigen Wochen wieder in ihrem gewohnten Büro. Aber sie setzt sich nicht mehr ins Personalrestaurant, wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten, wie sie sagt.