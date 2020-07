Serie Ferien in der Pandemie – «Weisch no …?» Neben den vielen Arbeiten auf dem Bauernbetrieb geniesst Christine Brügger Tagesausflüge – und schwelgt in Erinnerungen an die Linksmähder-Aufführungen. Christine Brügger

«Weisch no …?» Das war an diesem lauen Juliabend wohl die häufigste Frage am grossen Abschlussfest der Linksmähder-Aufführungen 2020. Als Dankeschön für alle Mitwirkenden, die ihren Teil zum unvergesslichen und erfolgreichen Theaterwinter beigetragen haben, organisierte das Spielgemeinde-OK ein «Corona-kompatibles» Fest. Bei köstlichem Essen wurden Erinnerungen ausgetauscht, Anekdoten von auf, hinter und neben der Bühne zum Besten gegeben und eben immer wieder «Weisch no …?» nachgefragt.