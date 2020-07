Antonio Bertoletti Infos einblenden

Antonio Bertoletti arbeitet im Moment in Singapur. Davor war er in London und in den USA. Foto: PD

Der gebürtige Italiener ist Professor im «Programm für neu auftretende Infektionen» an der Duke-NUS Medical School in Singapur. Vor dieser Berufung forschte Antonio Bertoletti (59) unter anderem am Scripps Research Institute in den USA sowie am University College in London. Sein Spezialgebiet ist die Hepatitis B und wie das Immunsystem diese Krankheit bekämpft. Der Infektiologe erforscht seit über 30 Jahren die Reaktionen von bestimmten Abwehrzellen (T-Zellen) bei Virusinfektionen, seit vier Monaten nun auch bei einer Infektion mit Sars-CoV-2. Bertoletti hat eine eindrückliche Liste an Publikationen, seine aktuelle Studie zur Kreuzimmunität wurde im Wissenschaftsmagazin «Nature» publiziert. Vergangene Woche war er einer der Referenten an einem hochkarätigen wissenschaftlichen Symposium zu Covid-19.