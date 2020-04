Gretchenfrage ums Stadion – Wem soll die Stockhorn-Arena gehören? Es geht um nichts weniger als um die Eigentumsverhältnisse bei der Stockhorn-Arena. Das Stadion gehört seit jeher der Genossenschaft. Nun bringt aber FCT-Präsident Markus Lüthi die Stadt als Eigner ins Spiel. Nicht das erste Mal. Roger Probst

Die leere Stockhorn-Arena: Gehört sie dereinst der Stadt Thun? Patric Spahni

Die Idee ist nicht neu. FC-Thun-Präsident Markus Lüthi äussert sie in regelmässigen Abständen – mal in trauter Runde, mal in grösserem Rahmen. Letztmals tat er dies an der Generalversammlung der FC Thun AG Ende Februar.