Situation auf Spielplätzen – Wenig Betrieb, erste Schliessung und Kontrollen der Kapo Noch sind auf Spielplätzen Eltern mit ihren Kindern anzutreffen. In Steffisburg wurde am Mittwoch eine Anlage geschlossen – wegen der Nähe zu Seniorenwohnungen. In Spiez kontrollierte die Polizei. Hans Urfer , Jürg Spielmann , Gabriel Berger

David Abgottspon aus Interlaken am Mittwochvormittag mit seinen beiden Kindern auf dem Spielplatz an der Alpenstrasse in Interlaken. Foto: Hans Urfer

David Abgottspon weilt am Mittwochvormittag mit seinen beiden Kindern (4 und 1½ Jahre alt) auf dem Spielplatz an der Alpenstrasse in Interlaken. Dort, wo ansonsten Dutzende von Kindern mit ihren Eltern verweilen, sind an diesem Vormittag nicht mehr als zehn Kinder und fünf Erwachsene anzutreffen. «Da wir nur zwei Minuten vom Platz entfernt wohnen, sind wir hier, solange es erlaubt ist», sagt der Bergführer. Er findet die Empfehlung, dass nicht mehr als fünf Kinder zusammen spielen sollten, in Ordnung.