Hauslieferdienst auf Bödeli – Wenn das Buch per Velo kommt Trotz geschlossenen Buchhandlungen und Bibliotheken war auf dem Bödeli die Versorgung mit Büchern gewährleistet – etwa mit Hauslieferdiensten, die auch nach der Öffnung weitergeführt werden. Sibylle Hunziker

Bei trockenem Wetter bringt Pia Thomann ihren Kunden auf dem Bödeli die Bücher auch mit dem Velo nach Hause. Foto: Sibylle Hunziker

Nach acht Wochen Lockdown öffnen die Buchhandlungen ihre Türen nächste Woche wieder. Doch die Versorgung mit Büchern war auf dem Bödeli nie unterbrochen. Per Telefon, Mail oder im Onlineshop bestellte Bücher wurden innert weniger Tage per Post oder Hauslieferdienst zugestellt.

In den Bödeligemeinden lieferten die Mitarbeiterinnen der Buchhandlungen Bödeli und Fontis zum Teil sogar per Velo respektive E-Bike. Die Thuner Buchhandlung Krebser war wie üblich auch für die Kundschaft ihrer Interlakner Filiale mit dem hauseigenen Bücherkurier unterwegs. «Dieses Angebot besteht dauernd, wurde nun aber intensiver genutzt», erklärt Louis Krebser auf Anfrage.

Kundenbeziehungen gepflegt

Alle drei Buchhandlungen konnten durch die Hauslieferungen die Umsatzeinbussen ein wenig verringern. «Vor allem aber konnten wir die Kundenbeziehungen weiter pflegen und viele gute Gespräche führen», sagt Pia Thomann von der Bödeli-Buchhandlung. Sie freut sich auch, dass etliche Leute ihren bestehenden Online-Shop neu entdeckten, und ist dankbar für die gute Zahlungsmoral.

Ab nächster Woche sind die Buchhandlungen Bödeli und Krebser wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Fontis startet am Dienstag mit reduzierten Öffnungszeiten. «Kundinnen und Kunden mit einem weiteren Weg bieten wir aber Termine nach Vereinbarung an», sagt Filialleiterin Doris Suter. Die Hauslieferdienste führen alle drei Buchhandlungen auch nach der Öffnung weiter. In den Läden gelten die Hygiene- und Distanzregeln gemäss Sicherheitskonzept des Schweizerischen Buchhändlerverbandes.

Durch den Lockdown nicht tangiert wurde der Interlakner Riki-Verlag und sein Antiquariat, die schon länger übers Internet laufen.

Bibliothek beliefert

Die Bücherkuriere der örtlichen Buchhandlungen belieferten auch die Bödeli-Bibliothek, wie die stellvertretende Leiterin Barbara Niedermann berichtet. «Unsere traditionelle enge Zusammenarbeit hat sich einmal mehr bewährt.»

Gleich wie die Buchhandlungen war die Bibliothek geschlossen. Doch seit 20. April wurden per Telefon oder Mail bestellte Bücher in der Eingangshalle zum Abholen bereitgestellt. Mitgliedern, die zu einer Risikogruppe gehören, wurden sie nach Hause geliefert – eine Dienstleistung, die mithilfe von Freiwilligen weiterhin angeboten wird. Kommt ein Buch zurück, liegt es entweder drei Tage in «Quarantäne», oder es wird desinfiziert, bevor es wieder ausgeliehen werden kann.

Diese Woche hat das Bibliotheksteam die Wiedereröffnung am 11. Mai vorbereitet. Mehr als Bücher aussuchen, ausleihen und schnell wieder gehen liegt vorläufig allerdings nicht drin. Die Kaffee-Ecke und alles, was zum Verweilen animieren könnte, bleibt zu.