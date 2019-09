Werde ich die Welt niemals mehr entdecken können?

An anderen Tagen wiederum beruhige ich mein Gewissen damit, dass der Flugverkehr ja nur 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Ein einziges Flugticket in die Ferne, was macht das schon für einen Unterschied? Wenn alle anderen fliegen, kann ich doch auch ... Dann öffnet sich das Fenster der Möglichkeiten wieder einen kleinen Spalt. Machu Picchu, Times Square und Taj Mahal rücken dann wieder in greifbare Nähe.

Einen «Greta-Effekt» konnten in diesem Sommer weder Easyjet noch Lufthansa feststellen.

Doch trotz persönlichen inneren Konflikts: Dass gerade ein Umdenken vor allem unter jungen Menschen stattfindet, ist wichtig, zweifellos. In meinem Freundeskreis ist der ökologische Fussabdruck zu einem Modebegriff geworden, den manche am liebsten als positive Referenz in ihren Lebenslauf aufnehmen würden. Klimabewusstsein ist zur Imagefrage geworden. Wer in meinem Alter ein eigenes Auto hat, verschweigt das lieber oder hat einen wirklich guten Grund dafür. Wir kaufen in Unverpackt-Läden ein und haben die To-go-Becher aus unseren Händen verbannt. Das Bild des umweltbewussten jungen Menschen – viele meiner Freunde entsprechen ihm. Doch nicht nur sie. Nachhaltig zu leben ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und längst nicht mehr denen vorbehalten, die wir früher als Ökos bezeichneten.

Von Älteren bekommen wir oft zu hören, dass gerade wir Jungen es doch seien, die ständig um den Globus fliegen. Mit Work and Travel nach dem Abi nach Australien, während des Studiums ins Auslandssemester nach Mexiko, über das verlängerte Wochenende zur Freundin nach Paris. Eine Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen aus dem vergangenen Jahr bestätigt das: 60 Prozent der 20- bis 29-jährigen Deutschen nutzen für Urlaubsreisen das Flugzeug – mehr als in jeder anderen Altersgruppe.

Und wie ist es jetzt, nach oder mit Fridays-for-Future-Demos? Einen «Greta-Effekt» bei Flugreisen konnten in diesem Sommer bislang weder die Billig-Airlines Easyjet und Ryanair noch Lufthansa feststellen.

Es ist schon paradox: Einerseits gerieren wir uns nur allzu gern als klimabewusst und wählen die Grünen, andererseits möchten wir auf Fernreisen offensichtlich nicht so einfach verzichten. Eine Bekannte erhebt zum Beispiel oft leidenschaftlich und öffentlich das Wort gegen Klimasünder. Auf ihrem Whatsapp-Profilbild war eine Zeit lang ein Selfie von ihr zu sehen, im Hintergrund die Chinesische Mauer. Ein anderer Bekannter erzählte mir kürzlich von seiner dritten Asienreise innerhalb eines Jahres. Halb im Spass fragte ich ihn, ob er an seinen ökologischen Fussabdruck denke. Ja, das beschäftige ihn schon, antwortete er zerknirscht. Aber seine Freundin lebt nun mal in Japan.