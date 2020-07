Die 12 besten Gesellschaftsspiele – Weshalb «Pictures» das «Spiel des Jahres» ist Stell mit zwei Schuhbändeln ein Kreuzfahrtschiff nach! Das Brettspiel «Pictures» ist frisch und zu Recht «Spiel des Jahres». In einem Jahr, in dem die Branche floriert. Bernhard Zaugg

Bei aller digitalen Konkurrenz: Brettspiele sind dieses Jahr hoch im Kurs. In der Branche ist von einem Wachstum von 25 Prozent die Rede. Foto: Getty Images

Ein kreatives Spiel, das Spass macht: «Pictures» des deutschen Autorenpaars Daniela und Christian Stöhr hat vor wenigen Tagen wenig überraschend den Kritikerpreis «Spiel des Jahres» erhalten. Denn das Spielprinzip ist so einfach wie bestechend: Beim Spiel für die ganze Familie werden mit wechselnden Sets von Werkzeugen und Utensilien zufällig bestimmte Fotos nachgestellt. Die Spielerinnen und Spieler bilden mit Holzklötzchen, Schuhbändeln oder farbigen Steinen Sujets wie ein Frachtschiff oder einen Regenschirm nach.

Wer ein Kunstwerk korrekt dem jeweiligen Bild zuweisen kann, erhält wertvolle Siegpunkte. Doch Gewinner sind eigentlich alle, die sich darauf einlassen. Oft ist etwas Abstraktion nötig, um das Wesentliche zu zeigen. Und meist staunt man, welche Ideen die anderen hatten und was alles wiedererkannt werden kann. Das begeistert und verleitet zu immer neuen Spielrunden. Und zu amüsanten Erläuterungsversuchen der missverstandenen Künstler. Ein Grossvergnügen.

Zwischen Verzweiflung und Grossvergnügen: «Pictures». Foto: pd

Die Verleihung des Preises zeigt, dass das Vergnügen «Brettspiel» so gar nicht aus der Zeit fallen will. Nicht nur tauchen immer wieder frische Spielideen wie «Pictures» auf. Auch die Nachfrage stimmt. Laut dem Vorsitzenden des deutschen Vereins Spiel des Jahres, Harald Schrapers, hat die Branche während des Lockdown einen Umsatzzuwachs von rund 25 Prozent gemacht. «Die Menschen wollen wirkliche Brettspiele mit wirklichen Menschen spielen», sagt er.

Hier die weiteren Highlights unter den neuen Spielen:

Gruppenerlebnis im Weltraum

«Die Crew» von Thomas Sing, 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, 5 bis 20 Minuten, 18 Franken, Kosmos. Foto: pd

Die Jury des Vereins Spiel des Jahres hat auch wieder ein «Kennerspiel des Jahres» gekürt: «Die Crew» handelt von einem Flug durchs All. In einem kooperativen Kartenspiel müssen insgesamt 50 stets schwieriger werdende Missionen erfüllt werden. Dazu sollen einzelne Spieler mit ihren Stichen bestimmte, vorgegebene Karten gewinnen. Allerdings darf kaum über die eigene Kartenhand gesprochen werden. Die Gruppe muss daher auf andere Weise merken, wer welche Karten haben könnte und wie diese einzusetzen sind.

Das fordert alle heraus. Scheitert die Gruppe, kann problemlos ein neuer Anlauf gewagt werden. Und plötzlich ist der Abend vorbei, obschon jede Runde nur kurz dauert. Denn alle möchten wissen, wie weit es die Gruppe schafft. Für Liebhaber von Stichspielen existiert im Moment kaum Interessanteres.

Städtebau im Serienmodus

«My City» von Reiner Knizia, 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, 30 Minuten, 48 Franken, Kosmos. Foto: pd

Ein besonderer Hit sind im Moment Legacy-Spiele. Dabei bilden mehrere unabhängige Spiel-Partien eine Art Seriengeschichte. Frühere Entscheidungen können dabei Auswirkungen auf spätere Partien haben, und man weiss nie, wie es weitergeht.

Das gilt auch für «My City». 24 Partien lang entwickeln die Spieler ihre Stadt. Dazu legen sie Gebäudeplättchen möglichst lückenlos ab, um die jeweiligen Wertungsvorgaben zu erfüllen. Je nach Ausgang der Partie werden danach Sticker auf die Tableaus geklebt. Sie ändern die Ausgangslage der Spieler, wenn neue Regeln und Plättchen auftauchen. Ein völlig neues Spielerlebnis. Allerdings nur für stets gleich bleibende Gruppen.

Taktisches Wettpuzzeln

«Nova Luna» von Rosenberg und Van Moorsel, 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, 35 Franken, Pegasus. Foto: pd

«Nova Luna» enthält haufenweise Plättchen in vier Farben mit unterschiedlichen Symbolen. Sie sind sowohl Aufgabe als auch Teil der Lösung. Gefordert sind bestimmte Anordnungen in der eigenen Auslage. Idealerweise unterstützen sich die Abbildungen auf den Plättchen dabei gegenseitig und gleich für mehrere Aufgaben. Das gelingt zu Beginn recht einfach, wird später aber immer schwieriger.

Erfüllte Aufträge werden mit Scheiben abgedeckt. Ich kann jedoch nur nach komplexeren Plättchen und Aufgaben rasch weiterfahren, während mich einfachere, leicht zu erfüllende zu Wartepausen zwingen. Daher ist gut abzuwägen, welche Plättchen man sich schnappen und wie lange man allenfalls aussetzen will. Denn Gewinner ist, wer zuerst keine Abdeckscheiben mehr hat. Und das begeistert alle, die ruhige, aber dennoch interessante Herausforderungen suchen.

Stresstest für Affen

«Team 3» von Cutler und Fantastic, 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, 27 Franken, Abacus. Foto: pd

Wir alle kennen die drei Affen: Einer sieht nichts, einer hört nichts, einer schweigt. Dasselbe gilt beim «Team 3», einem peppigen Gruppen- und Partyspiel. Mit genau denselben Einschränkungen müssen Bauklötze nach Vorgabe aufgestellt werden – ein ziemliches Spektakel.

Gespielt wird in Dreierteams. Einer sieht die Vorlage, darf jedoch nichts sagen. Seine Handzeichen werden vom Nächsten kommentiert. Und der Dritte versucht mit verbundenen Augen, das Ganze korrekt aufzubauen. Ein Timer sorgt für zeitlichen Stress. Zudem gibt es Aufgabenkärtchen in drei Schwierigkeitsgraden. Da kommen alle auf ihre Rechnung. Und an ihre Grenzen.

Bauklötze aus der Mine

«Minecraft Builders & Biomes» von Ulrich Blum, 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, 30 bis 60 Minuten, 43 Franken, Ravensburger. Foto: pd

Gebaut wird auch bei «Minecraft Builders & Biomes», eine Umsetzung des bekannten PC- und Konsolenspiels für den Stubentisch. Vorkenntnisse sind jedoch keine nötig, um gleich loszulegen. Schon das Sammeln der grossen Baublöcke und -plättchen ist umkämpft. Daneben gibt es Waffen gegen die auftauchenden Monster.

Beim Einsatz der Blöcke und Plättchen auf dem eigenen Tableau ist gut zu planen. Was passt wohin, und wann kommen welche Wertungen? Niemand kann überall voll punkten. Entsprechend spannend bleibt es bis zuletzt. Zudem ist das Ganze optisch ein Hingucker, nicht nur für Fans des elektronischen Spiels.

Ballonfahren für Könner

«Die Inseln im Nebel» von Volker Schächtele, 2 bi 4 Spieler ab 10 Jahren, 45 bis 60 Minuten, 44 Franken, Schmidt. Foto: pd

Wunderschön sind auch «Die Inseln im Nebel». Im Ballon überfliegen die Spieler ihre Insel und legen Landschaftsplättchen ab. Leider passt die Windrichtung nicht immer. Doch mit Energiepunkten kann selbst das korrigiert werden, allerdings nicht für ewig.

Schon die Verteilung der Plättchen braucht eine gute Planung und das nötige Glück. Es geht darum, die Küsten der Insel mit dem Zentrum zu verbinden. Weiter sollten die Landschaftstypen möglichst zusammenhängen. Zudem drängt die Zeit, bis jemand die letzte Verbindung und damit das Spiel beendet. Eine reizvolle Herausforderung und im Moment eines der schönsten Familienspiele im Bereich der anspruchsvolleren Spiele. Wirklich toll.

Abenteuerliche Reisen

«Humboldt’s Great Voyage» von Conzadori und Mangone, 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, 30 bis 60 Minuten, 43 Franken, Huch. Foto: pd

Bei «Humboldt’s Great Voyage» folgen die Spieler den Spuren des bekannten Forschers und Entdeckers. Nach dem Prinzip der asiatischen Mancala-Steinspiele sammeln sie Wissenssteine ein und legen diese entlang ihrer Reiseroute ab. Im Idealfall gibts dafür Frachtplättchen, die auf Schiffe verladen werden können. Allerdings nur, wenn sie zuvor niemand weggeschnappt hat.

Auch Kontaktpersonen bringen Siegpunkte. Dennoch bleibt alles gut überblickbar, wenn auch heikel zu steuern. Doch das geschieht auch auf richtigen Reisen. Laufend gibt es knifflige Entscheidungen zu fällen.

Planung mit Hindernissen

«Der Kartograph» von Jordy Adan, 1 bis 100 Spieler ab 10 Jahren, 30 bis 45 Minuten, 32 Franken, Pegasus. Foto: pd

Eine Optimierungsaufgabe der besonderen Art ist dagegen «Der Kartograph». Alle (beliebig vielen) Mitspieler tragen eine zufällig ermittelte Vorgabe in ihr Wertungsblatt ein. Das sind Landschaften mit besonderen Eigenheiten. Zudem gibt es in jeder Partie neue Wertungsbedingungen. Das sorgt für Abwechslung und Zielkonflikte. Besonders, wenn sich die Kriterien widersprechen und man Prioritäten setzen muss.

Zusätzliche Emotionen kommen auf, wenn bestimmte Formvorgaben einfach nicht gezogen werden. Oder wenn Monster auftauchen. Dann geht mein Blatt nämlich zum Nachbarn, der die jeweilige Form für mich einzeichnet. Selbstverständlich möglichst hinterhältig und unpassend. Das durchkreuzt meist alle Pläne und muss ausgehalten werden können.

Wettstreit der Druiden

«Rune Stones» von Rüdiger Dorn, 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, 60 Minuten, 54 Franken, Queen. Foto: pd

Noch exotischer verläuft «Rune Stones». Druiden sammeln mit allerlei Kreaturen Edelsteine, um diese in Artefakte einzutauschen. Leider gehen dabei stets auch Kreaturen verloren, die ersetzt werden müssen. Jedoch nur, solange das Sinn ergibt.

Die Auslage ändert dauernd. Es braucht daher einen guten Überblick und das richtige Timing, um keine weiteren Kreaturen, sondern nur noch Edelsteine zu holen. Dieser Moment ist nicht einfach zu treffen. Daneben gibt es Runensteine mit zusätzlichen Aktionsmöglichkeiten. Das Ganze ist ein trickreicher Wettstreit um den cleversten Einsatz der Ressourcen. Mit grosser Spannung bis zuletzt.

Ultimative Monsterjagd

«Carnival of Monsters» von Richard Garfield, 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren, 45 Minuten, 49 Franken, Amigo. Foto: pd

Ziemlich düster wirds am «Carnival of Monsters». Und gefährlich. Schliesslich sollen allerlei Ungeheuer eingefangen und gezeigt werden. Doch dazu müssen Landschaftskarten gesammelt und abgelegt werden. Je mehr davon, desto stärkere Viecher können später folgen.

Doch kommen diese auch wirklich zu mir? Die Karten werden reihum weitergegeben und immer eine rausgelegt. Ich sehe also, was die anderen sammeln und kann dagegen vorgehen. Aber schade ich mir nicht auch selbst? Ein Spiel für Fans solcher Zwickmühlen. Am besten in grossen Runden.

Segeltörn für echte Kerle

«Maracaibo» von Alexander Pfister, 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, 30 bis 120 Minuten, 85 Franken, dlp Games. Foto: pd

Ein Leckerbissen für Liebhaber strategischer Kracher ist «Maracaibo». Auf grossen Seefahrten durch die Karibik entscheiden die Spieler, wie weit sie segeln und wo sie anlegen wollen. Überall winken wertvolle Belohnungen. Doch wenn der erste wieder Havanna erreicht, endet die Runde für alle. Da gilt es extrem gut zu planen. Und sich selbst aufs Wesentliche zu beschränken.

Unzählige Handlungsoptionen erschlagen die Spieler schier. Alles ist enorm verzahnt und wichtig. Dennoch verläuft alles erstaunlich flüssig, wenn es einmal verstanden ist. Doch welche Strategie ist die beste? Und was machen die Gegner? Spezielle Kampagnen mit Legacy-Elementen sorgen für zusätzliche Herausforderungen – ein Wahnsinnsspiel für echte Kenner und Könner!