Schweizer Hilfspaket – Wie aus 15 Millionen in zehn Tagen fast 40 Milliarden wurden Fehleinschätzungen, Improvisation und viel politische Psychologie: die geheime Geschichte hinter dem grössten Hilfspaket der Schweizer Geschichte. Christoph Lenz

Das Ende eines politischen Husarenritts: Ueli Maurer, Guy Parmelin und Alain Berset (v.l.) am letzten Freitag bei der Präsentation des Corona-Hilfspakets für die Wirtschaft. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Vortag des Freitag, 13. März, an dem der Bundesrat wegen der Corona-Epidemie schweizweit alle Schulen und Universitäten zusperrte; an dem der Bundesrat an allen Landesgrenzen Grenzkontrollen einführte; an dem der Bundesrat 10 Milliarden Franken Corona-Soforthilfe für die Wirtschaft versprach; am Vortag jenes geschichtsträchtigen Freitags verschickten das Wirtschaftsdepartement und das Finanzdepartement ein vertrauliches Papier an die übrigen Departemente. Die Basis für vieles, was danach kommen sollte.