Hasler rocken in Interlaken – «Wie der Oltschibach nach einem Gewitter» Am Donnerstag 20. Februar, eröffnet die Band Oltschibach die Frühlingskonzertreihe in der Brasserie 17. Die Band mit Wurzeln im Oberhasli covert Rock aus mehreren Jahrzehnten. Anne-Marie Günter

Oltschibach: Vom dunklen Keller in die Brasserie 17: Edelweisshemd-Rocker Tom Abplanalp, Reto Moser, Bruno Hählen, Mike Sulzer und Martin Leuenberger. Foto: PD

«Diesen Februar haben wir ziemlich viel zu tun», sagt Mike Sulzer. Er schlägt deshalb für ein Gespräch über Oltschibach ein Treffen mit einem Fünftel der Band vor, mit «Märtel». Ein Blick in dessen Internet-Bio zeigt, dass er in einer Waldhütte aufgezogen wurde, mit Ziegen- und Bärenmilch. Sein Urgrossvater spielte ihm auf der Tuba «Smoke on the Water» als Kinderlied vor. Sein erster Bass bestand aus vier Drähten, entwendet aus der 110-kV-KWO-Leitung, gespannt über einen hohlen Baumstamm. Aus der Karriere als Bassist bei AC/DC wurde nichts, weil das Geld fürs Flugticket fehlte. Er rockte ein paar Jahre mit Bären in Prag herum, bevor er jetzt die Band Oltschibach mit dem Bass bödelet.