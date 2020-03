Selbständige trotzen Corona-Krise – Wie die Digitalisierung Kleinstunternehmer rettet Selbständige trifft die aktuelle Situation besonders hart. Viele können nur überleben, wenn sie rasch ein Onlinegeschäft aufbauen – manchmal mit überraschendem Erfolg. Mathias Morgenthaler

Digitales Geschäftsmodell: Klavierunterricht am Bildschirm. Foto: ZvG

Und plötzlich stehen sie alle vor dem gleichen Problem, so unterschiedlich ihre Tätigkeitsfelder auch aussehen: die Yoga-Lehrerin, der Verkaufstrainer, die Körpertherapeutin, der Hypnosespezialist, der Fitness-Coach, die Tanzlehrerin, der Ernährungsberater, der Rhetorik-Profi und die Stimmbildnerin. Von einem Tag auf den anderen konnten sie keine Kunden mehr empfangen, wodurch ihnen der gesamte Umsatz weggebrochen ist.

Viele stehen deshalb vor der Frage: Wie kann ich meine Dienstleistung weiter anbieten, wenn die heutige Situation für Monate bestehen bleibt? Weil Not erfinderisch macht, haben die letzten zehn Tage auch bei Kleinunternehmen einen massiven Digitalisierungsschub gebracht.

Audioanleitung zur Selbsthypnose

Viele gehen neue Wege in diesen Tagen. Diverse Yoga-Lehrer oder Tanzschulen streamen ihren Unterricht direkt via Facebook oder Instagram. Der Goldschmied Markus Liechti, der mit Naturgold aus der Schweiz arbeitet, ist froh, dass er schon vor Ausbruch der Krise damit begonnen hat, seinen Schmuck online anzubieten. Erfahrene Kollegen hätten ihm davon abgeraten, sagt Liechti, doch bei einer informativen Website und guter Kommunikation via Mail lasse sich ebenso Vertrauen aufbauen wie im persönlichen Kontakt. Er hätte selbst bis vor kurzem nicht gedacht, dass seine Naturgoldschmiede online funktionieren würde, sagt Liechti, aber inzwischen habe ein Kunde bei ihm Ringe für 11’000 Franken gekauft, ohne ihn gesehen oder mit ihm telefoniert zu haben.

Auch andere Dienstleistungen lassen sich offenbar besser digitalisieren, als man annehmen würde. Heinz Wyssling, Organisationsberater und Coach, bietet online nicht nur Führungstraining, Karriereberatung und Burn-out-Prävention an, sondern auch Hypnose. «Der Kunde schildert mir via Skype sein Problem, etwa Flugangst oder Schlafprobleme. Nach einem Abklärungsgespräch erarbeite ich ein Skript, zeichne eine Audioanleitung zur Selbsthypnose auf und schicke dem Kunden die MP3-Datei fürs Smartphone zu», erläutert Wyssling, der dieses Angebot nun ausbauen will.

Das Forum für Organisationsentwicklung hat seine Mitglieder innert kürzester Zeit mit Crashkursen fit gemacht für Onlineangebote mit dem Effekt, dass auch Berater, die bisher auf persönliche Begegnung geschworen haben, nun neue Formate ausprobieren und staunen, wie gut das klappt.

Klavierkurs mit 100 Lehrvideos

Wer die Sache richtig anpackt, dem winken Chancen: Sven Haefliger hat die Weichen bereits vor zehn Jahren neu gestellt. Damals war der Projektmanager für die Reorganisation bei einem Internetportal zuständig, musste Kosten sparen und Leute entlassen. Parallel dazu leitete er ein Jazz-Trio und gab Klavierstunden. Und er war gerade frisch verheiratet, aber fast nie zu Hause, weil Job und Musikleidenschaft ihn so absorbierten, ohne dass er im einen oder anderen Gebiet wirklich auf einen grünen Zweig gekommen wäre.

Auf einer Weltreise mit seiner Frau fällte er die Entscheidung, sich selbständig zu machen. Haefliger fokussierte dabei ganz auf eine Frage: Wie lernen Erwachsene am besten Klavier spielen? Er verschlang alles, was er über Lernmethodik fand, und entwickelte dann seine eigene Zapiano-Methode, die alle Sinneskanäle anspricht.

«Bald gab es erste ermutigende Rückmeldungen von Kunden, die mir schrieben, endlich mache das Klavierspielen Freude.» Sven Haefliger, Online-Klavierlehrer

Für Haefliger war von Anfang an klar, dass er sein Wissen online vermitteln wollte. Gerade waren die ersten Tablets von Apple auf den Markt gekommen, was ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Er gestaltete eine eigene Website mithilfe eines Anbieters, der das nach dem Baukastenprinzip ermöglichte, und produzierte einen ersten Kurs mit 100 Lehrvideos. «Meine Frau hat besorgt gefragt, ob ich nicht doch lieber einen richtigen Job suchen wolle», erinnert sich der 44-Jährige, «aber bald gab es erste ermutigende Rückmeldungen von Kunden, die mir schrieben, endlich mache das Klavierspielen Freude.»

Zu Beginn hat Haefliger sein Onlinestudio durch den klassischen Klavierunterricht in Zürich querfinanziert, doch bald schon erzielte er damit solide Umsätze. 2015, vier Jahre nach dem Start, konnte Haefliger von Zapiano leben, 2017 gab er den physischen Unterricht komplett auf.

Inzwischen sind 15 Mitarbeiter regelmässig für Haefliger im Einsatz und helfen ihm bei der technologischen Weiterentwicklung und der Kommunikation mit den Kunden. Nebst dem Unterricht, den Kunden im Monatsabo à 29 Franken buchen können, veranstaltet Haefliger auch sogenannte Liveshows, während derer er oft gestellte Fragen beantwortet. «Seit viele Menschen primär in ihren eigenen vier Wänden leben, ist die Nachfrage nochmals um rund ein Drittel gestiegen», sagt der Klavierlehrer, der seinen Umsatz schon zuvor um 20 bis 30 Prozent pro Jahr gesteigert hat. Genaue Zahlen mag er nicht nennen, doch «Zehntausende Kundinnen und Kunden» sorgen für komfortable Einnahmen.

«Vor zehn Jahren war ich das schwarze Schaf der Branche, heute bin ich das goldene Schaf.» Sven Haefliger

Die Mehrheit davon lebt nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. Derzeit überlegt Haefliger, ob er den Unterricht zusätzlich in Englisch anbieten solle oder ob er lieber in die weitere Personalisierung investiert. «Dank künstlicher Intelligenz wird es möglich sein, den Unterricht so persönlich zu gestalten wie eine Navigations-App», schwärmt Haefliger. «Das Fernziel ist, dass dich das Onlineprogramm vom Punkt, an dem du heute stehst, individuell auf die nächste Stufe führt, ohne dass du dich um etwas kümmern musst.» Für den Musikliebhaber hat es sich schon jetzt ausbezahlt, voll auf die Karte Onlineunterricht zu setzen. «Vor zehn Jahren war ich das schwarze Schaf der Branche, heute bin ich das goldene Schaf», sagt der 44-Jährige.

Ausprobieren, wenn nötig 15 Mal

Hatten ihn die Klavierhändler anfänglich ausgelacht, ist heute Kawai, die Nummer zwei der Branche, sein offizieller Partner. War er damals permanent unter Stress, hat er heute eine Menge Zeit für seine Frau und die beiden Kinder. War er damals finanziell abhängig von einem Job, den er nicht mochte, generiert er heute mit seiner Leidenschaft so viel Geld, dass er es sich leisten konnte, Übernahmeangebote abzulehnen zugunsten der Unabhängigkeit.

Nach der wichtigsten Lektion in all den Jahren gefragt, erwähnt der Online-Klavierlehrer zwei Punkte: Erstens sei es extrem wichtig, das Angebot nicht so zu entwickeln, wie es einem selbst gefällt, sondern konsequent vom Kundenbedürfnis auszugehen. Und zweitens gelte bei Onlineangeboten das Motto: Ausprobieren, Kritik ernst nehmen und verbessern. Zuerst habe er sich nicht besonders wohl gefühlt vor der Kamera. Doch durch das viele Üben sei das heute die natürlichste Sache der Welt für ihn. «Man darf aber nicht nach dem siebten Versuch aufhören», resümiert Haefliger, «wenn nötig muss man 15-mal neu ansetzen.»