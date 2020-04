Wort zum Sonntag – Wie Feste feiern, wenn sogar der Alltag infrage gestellt ist? Die Passionszeit in Jerusalem war geprägt von sozialem Sprengstoff. Wie gehen wir mit den grossen Fragen um, die uns heute umtreiben? Rebekka Grogg

Palmsonntag vor 2000 Jahren: Jesus kommt mit seinen Anhängerinnen und Anhängern in die Stadt Jerusalem. Scharen von Pilgern sind gleichzeitig unterwegs in die Hauptstadt, um gemeinsam Pessach zu feiern. Die politische Lage unter der römischen Besatzung ist gespannt, die Behörden sind in Alarmbereitschaft.