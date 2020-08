Leserfrage – Wie heisst diese Pflanze? Im Garten eines Lesers blüht diese Pflanze. Er vermutet, dass sie heilsame Wirkung hat, kennt die Bezeichnung aber nicht. Mathias Gottet

Hat diese Pflanze eine heilende Wirkung bei Diabetes? Foto: Hans-Rudolf Kernen

Auf einmal entdeckt man im eigenen Garten eine Pflanze, die ganz alleine und ungefragt in die Höhe wächst. So geschehen bei Leser Hans-Rudolf Kernen aus Reutigen. Schon längere Zeit hat die Pflanze seine Aufmerksamkeit gewonnen. Doch nun möchte er erfahren, was der kleine Strauch mit den weissen Blüten für einen Namen trägt.

Hans-Rudolf Kernen vermutet, dass es sich dabei um eine Pflanze mit heilsamer Wirkung – etwa bei Diabetes – handelt. Können die Leserinnen und Leser des «Forum» weiterhelfen und kennen die Bezeichnung dieser Pflanze? (mgo)

Senden Sie Ihre Antwort an redaktion@bernerzeitung.ch. Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Adresse an. Vermerk: «heilende Pflanze».