Maya Pedersen-Bieri im Ausland – Wie in Norwegen Social Distancing reduziert wird Wie erleben Oberländerinnen und Oberländer im Ausland die Situation mit dem Coronavirus? Im zweiten Teil unserer Serie berichtet die frühere Skeleton-Pilotin Maya Pedersen-Bieri aus Lillehammer. Svend Peternell

Maya Pedersen-Bieri in der norwegischen Natur, wo sich die Norwegerinnen und Norweger trotz Krisenzeit viel bewegen. Foto: PD

Sigrid arbeitet schnell. Die Zwölfjährige hat ihre Aufgaben in Norwegisch, Rechnen und Englisch im Homeschooling innert einer Stunde erledigt. Damit schliesst die Sechstklässlerin ihren morgendlichen Unterricht, der in der Unterstufe ohne Stream erfolgt, ab. Und will zu Hause beschäftigt sein. Das sind Herausforderungen für Mutter Maya Pedersen-Bieri. Sie hat als Lehrerin daheim selber via Zoom (eine Form von Videokonferenz) Direktunterricht mit ihren 8.- bis 10.-Klässlern (Oberstufe). In der Regel blockweise von 9 bis 15 Uhr.