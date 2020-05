Wildtiere in Corona-Zeiten – Wie sich der Stillstand auf die Tierwelt auswirkt Zutrauliche Füchse, neugierige Rehe, hungrige Vögel: Wie hat sich das Verhalten der städtischen Wildtiere in der Krisenzeit verändert? Simone Lippuner

Der Fuchs ist ein Stadttier. Findet er während Corona-Zeiten aufgrund der reduzierten Abfallmengen weniger Futter, jagt er Mäuse oder Vögel. Foto: Keystone

Sie gehören in Krisenzeiten definitiv zu den Good News. Jene Nachrichten über Tiere, die sich ihren Raum zurückerobern. Bilder aus aller Welt erfreuten in den vergangenen Wochen von der Isolation bedrückte Gemüter: Quallen gleiten im klaren Wasser durch Venedigs Kanäle. Delfine schwimmen im Hafen von Cagliari in Sardinien. In Barcelona sind es die Wildschweine, in Santiago de Chile die Pumas, in Japan die Rehe und Hirsche, die in menschenleeren Strassen freie Wildbahn haben.