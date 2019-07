Willkommen in Zürich, der besten Diktatur der Welt!

Aufgepasst, jetzt ist es so weit: Ein Jahr nach der grossen Wahlparty, an der die Linken eine überwältigende Mehrheit in Stadt- und Gemeinderat feierten, sind sie drauf und dran, Zürich in ein postmarxistisch-feministisch-trans-gender-veganes Paradies zu verwandeln. Gerade noch rechtzeitig zum Züri-Fäscht, an dem über zwei Millionen Menschen zu Besuch kommen.