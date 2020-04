Herr Hartmann, Sie gehen in den Aargau zu CH-Media. Dafür bekommen Sie sicher einen Riesenbatzen.

Sicher nicht! Ja, ich bin nicht mehr Moderator, sondern Leiter eines Teams. Aber Geld war noch nie eine Motivation für mich. So habe ich neben meiner Arbeit bei SRF nie viele Podien moderiert, keine Tankstellen eröffnet et cetera. Ich habe alles gemacht bei SRF, was mir Spass machte, die ganz grossen Shows. Ich hatte den Ruhm, meine Eitelkeit ist befriedigt. Jetzt ist es Zeit für etwas Neues.