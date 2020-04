Konzertveranstalter und Corona – «Wir überleben noch bis September» Pleite ist derzeit noch niemand. Die Massnahmen des Bundes für Konzertveranstalter greifen noch. Doch schon in ein paar Monaten wird es prekär. Martin Burkhalter

«Nähe ist unser Business», sagt Chrigu Stuber von der Mühle Hunziken. Hier ein Konzert von Fusion Square Garden im fernen Oktober 2019. Foto: Martin Burkhalter

Noch. Es ist das entscheidende Wort. Jüre Hofer vom Bären Buchsi betonte es am Telefon, Daniela Eicher-Hulliger von der Kufa in Lyss und auch Chrigu Stuber von der Mühle Hunziken und Dave Naef vom Bierhübeli gebrauchten es in fast jedem Satz. Noch ist kein Konzertveranstalter Pleite.