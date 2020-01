Alain Berset bremst Ueli Maurer aus

Seit Jahren kritisieren SP und Gewerkschaften, dass die Pensionskassen Provisionen an Vermittler bezahlen. Diese Broker vermitteln Arbeitgeber dann an jene Pensionskassen, die ihnen am meisten bezahlen, statt die besten Leistungen zu tiefen Gebühren anbieten. «Jährlich wird das Pensionskassenvermögen von Zehntausenden Angestellten wie auf einem Basar dem Meistbietenden angeboten», sagt Urs Eicher, Präsident von PK-Netz, einer Lobby der Arbeitnehmerinteressen, die von den Gewerkschaften getragen wird. Oft seien es Kassen mit hohen Verwaltungsgebühren, welche die Broker bezahlen könnten und deshalb wachsen würden, zum Schaden der Versicherten, welche diese Gebühren bezahlen, so Eicher weiter. Das System habe falsche Anreize.

Geschenk für Parteifreund

Die Broker selber verneinen, dass es diesen Fehlanreiz gebe. Die Vermittler würden stets im Sinne der Versicherten handeln. «Ein Broker, der nur auf Vermittlergebühren aus ist, der verschwindet rasch vom Markt», sagt Markus Lehmann, Präsident der Swiss Insurance Brokers Association (Siba). Hinter der Kampagne gegen die Provisionen stünden die Gewerkschaften, welche die berufliche Vorsorge schwächen wollten.

Der Bundesrat wollte das Problem eigentlich an einem ganz anderen Ort lösen. Im neuen Versicherungsaufsichtsgesetz schlug er vor einem Jahr eine umfassende Offenlegungspflicht der Provisionen vor. Diese Vorlage wurde allerdings nicht bei Alain Berset entworfen, sondern im Finanzdepartement von Ueli Maurer (SVP). Zurzeit wird die Vernehmlassung ausgewertet, vor dem Sommer soll eine Botschaft verabschiedet werden. Alain Berset ist nun mit seinem Vorschlag Ueli Maurer zuvorgekommen.

Der Vorschlag sei ein Schlussbouquet für Jürg Brechbühl, dem scheidenden Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen und SP-Mitglied, sagt der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht (SVP). «Es braucht keine neuen Kompetenzen, sondern klare und transparente Spielregeln», findet er. Das werde rasch dazu führen, dass Arbeitgeber die Angebote der Broker vergleichen könnten und der Wettbewerb besser spiele.

«Es kann nicht sein, dass 150 bis 300 Millionen Franken, die den Versicherten gehören, einfach abfliessen.»Urs Eicher, PK-Netz

Sergio Bortolin von der Interessengemeinschaft Inter-Pension der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sagt, die Transparenz im Versicherungsaufsichtsgesetz würde genügen. «Arbeitgeber können frei bestimmen, ob der Broker durch sie selbst oder durch die Vorsorgeeinrichtung entschädigt werden soll.»