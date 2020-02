Angst vor der Rezession – jetzt soll der Staat helfen Panik an den Börsen verstärkt die Ängste vor schweren wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Hans-Jürgen Maurus , Armin Müller

Unsicherheit, wachsende Ängste und Panik an den Finanzmärkten ergeben ein giftiges Gemisch: Börsenhändler in New York angesichts fallender Kurse und Preise. Foto: Lucas Jackson

Das war eine schwarze Woche an den Börsen. Die Ausbreitung des Coronavirus löste weltweit eine Verkaufswelle aus. Gemessen am MSCI All Country World Index – er bildet die Wertentwicklung der grössten Unternehmen aus rund fünfzig Ländern ab – wurden in einer Woche rund fünf Billionen Dollar an Aktienwert vernichtet. Es war der grösste Einbruch seit Oktober 2008.