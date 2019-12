Bittere Armut im Steuerparadies Bermuda

Wenn Angeline Pitt am Strand Nine Beaches auf Bermuda entlanggeht, kommen ihr dramatische Erinnerungen. Vor wenigen Wochen noch war ihr der karibisch anmutende Ort mit fast türkisblauem Wasser, feinkörnigem Sand und schattigen Palmen der letzte Zufluchtsort, an dem sie ihr Auto abstellte. Das Fahrzeug war alles, was sie noch hatte. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie ihr Haus verloren, das Auto wurde ihr einziges Dach über dem Kopf. Sie wusch sich in öffentlichen Toiletten und kaufte nur trockene Lebensmittel, die in Bermudas subtropischer ­Hitze nicht sofort verderben. Ihr Hab und Gut brachte sie im Kofferraum unter.