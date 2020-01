Börsen boomen, Euro-Franken stürzt ab – verkehrte Welt?

Zinsdifferenzen wurden kleiner

Die Schweizer Notenbank hält seit fünf Jahren unverändert an ihrer Geldpolitik fest: Der Leitzins liegt bei minus 0,75 Prozent, und bei Bedarf ist die SNB zu Eingriffen am Devisenmarkt bereit, um den Franken künstlich zu schwächen. Ganz generell will die Notenbank die Zinsen in der Schweiz stets tiefer halten als in anderen wichtigen Währungsräumen, um den Franken damit für Spekulanten unattraktiv zu machen und eine Aufwertung zu verhindern. Die in Europa tonangebende Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik durch tendenziell sinkende Zinsen und ein gigantisches Anleihekaufprogramm hingegen sukzessive gelockert. Auch die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins zuletzt wieder gesenkt. Das macht den Franken im Vergleich zu anderen Währungen für Anleger attraktiv. «2019 ist die Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und anderen wichtigen Währungsräumen geringer geworden. Das sorgt für Aufwertungsdruck», sagt Credit-Suisse-Analyst Botteron.

Schweiz unter Beobachtung

Die Schweiz steht nun wieder auf der US-Beobachtungsliste für Währungsmanipulatoren. Auch wenn die möglichen Konsequenzen daraus unklar sind, könnte das Auswirkungen auf die Bereitschaft der Nationalbank haben, auch künftig mit gezielten Eingriffen am Markt den Franken zu schwächen. Investoren haben das zum Anlass genommen, Franken zu kaufen. «Die Erwartung, dass die SNB nun nicht mehr in der bisher gewohnten Art im Devisenmarkt intervenieren kann, hat zu einer kleinen Spekulationswelle für den Franken geführt», erklärte die St. Galler Kantonalbank. Besonders in den vergangenen Jahren waren solche Interventionen das bevorzugte Mittel der SNB, sich gegen eine kurzfristige Aufwertung zu stemmen.