Berufsverbot für Ex-Bankchef bestätigt

Homm galt als Finanzgenie. Ende der Neunzigerjahre und zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts machte der Hedgefonds-Manager ein Vermögen. Der Absturz folgte kurz darauf: Homm wurde vorgeworfen, Kundengelder im Wert von 170 Millionen Franken abgezweigt und einen Grossteil davon in der Schweiz versteckt zu haben. In mehreren Ländern, etwa den USA, wurde gegen ihn ermittelt. Er war zeitweise gar auf der «Most Wanted»-Liste der US-Bundespolizei FBI zu finden.

Im September 2007 tauchte Homm ab, erst 2012 trat er wieder öffentlich auf. Ein Jahr später sass er in einem italienischen Gefängnis 15 Monate in Auslieferungshaft, konnte danach aber nach Deutschland zurückkehren. In der Schweiz ist er auf dem Radar der Bundesanwaltschaft. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona wies aber gemäss der NZZ die Anklageschrift im Fall Homm vor zwei Monaten zurück.

Verletzung grundlegender Sorgfaltspflichten

Auch Bankchef Stadelmann geriet in den Strudel von Homm. Er war ab 2004 dessen Bankier, als er noch bei einem anderen Institut arbeitete. Auch beriet er Homms Ex-Frau und ihre wohltätige Stiftung für bedürftige Kinder in Liberia. Stadelmann gründete 2009 seine eigene Bank, sie wurde später zur Bank Leodan.

Das Kapital kam gemäss der «SonntagsZeitung» zu einem Grossteil von Homm. Dessen Ex-Frau war mit einem Vermögen von 25 Millionen Franken eine wichtige Kundin. Sie besass bei der Leodan mehrere Konten. Auch dieses Geld soll von Homm stammen. Denn die Behörden vermuten, dass die Scheidung von Homm und seiner Frau nur dazu erfolgte, das gemeinsame Vermögen zu schützen.

Die Bank hatte aber laut der Finma nicht genügend abgeklärt, woher das Geld stammte. Damit verletzte sie die Geldwäschereinormen. 2011 wurde Leodan darüber ins Bild gesetzt, dass auch in der Schweiz gegen Homm ermittelt wird. Trotzdem habe Bankchef Stadelmann nicht gehandelt – auch nicht, als im Verlauf des Jahres 2011 schrittweise Summen im Gesamtwert mehrerer Millionen Franken von den Leodan-Konten von der Ex-Frau Homms und deren Stiftung abflossen. Auch die Herkunft dieser Gelder hätte die Bank abklären müssen.