Powells Zinssenkung schürt neue Crash-Ängste Dem überraschenden Entscheid der US-Notenbank ist kein Erfolg beschieden. Jetzt lauern neue Gefahren und die Europäer sind schlimm dran. Markus Diem Meier

Ein Entscheid mit Folgen für die US-Wirtschaft: Fed-Chef Jerome Powell beim Verkünden der Zinssenkung in Washington. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Mit ihrer ausserterminlichen und aussergewöhnlichen Leitzinsreduktion von 0,5 Prozent hat die US-Notenbank ihr wichtigstes Ziel am Dienstag verfehlt. An den Kapitalmärkten ist keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil: An den Börsen haben die im Vorfeld des Entscheids noch steigenden Kurse sogleich eine Kehrtwende vollzogen. Zu Handelsschluss resultierten je nach Index Tagesverluste zwischen 2,8 und 3,2 Prozent. Immerhin notieren die Kurse am Mittwoch wieder im Plus – gemessen an den Future-Märkten ist bei Eröffnung der Märkte auch mit steigenden Börsenkursen in den USA zu rechnen.