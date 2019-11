Das Team machts

Aber es sind keineswegs immer technisch-organisatorische Probleme, die Start-ups zum Scheitern bringen. Viel wichtiger noch sind weiche Faktoren wie Teamfähigkeit und Selbstvertrauen. Zu diesem Zwischenergebnis kommt eine Studie des Entrepreneurship Research Institute der Technischen Universität München (TUM ERI). Deutschland ist zwar eines der weltweit führenden Länder, wenn es um Spitzenforschung geht. Doch aus den vielen guten Ideen, die an den Forschungseinrichtungen entstehen, werden letztlich zu wenige Unternehmen. Nur 5 Prozent der Absolventen gründen eines, in Estland zum Beispiel sind es 19 Prozent.

Wie es um die Schweizer Start-up-Szene steht, zeigt der Swiss Startup Radar von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lausanne. Seit den 90er-Jahren ist die Zahl der Start-up-Gründungen stark gestiegen. Jahr für Jahr werden an die 300 technologiegetriebene Unternehmen gegründet. Aber der internationale Vergleich zeigt zudem, dass Schweizer Start-ups weniger stark wachsen als diejenigen in anderen Ländern. Besonders in den ersten zehn Jahren nach der Gründung entwickeln sich die Start-ups nur langsam.

Das richtige Team ist der entscheidende Faktor

«Gründer von Hightech-Start-ups tun sich oft sehr schwer, die richtigen Teammitglieder zu finden», sagt Nicola Breugst. Die Professorin für Entrepreneurial Behavior am TUM ERI und ihr Team interessieren sich vor allem dafür, welche psychologischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Uniabsolventen gar nicht erst ein Start-up gründen oder dass Start-ups scheitern. Was ist der Grund dafür, dass man sich im Silicon Valley einfach traut, während in Europa viele die Sicherheit einer Festanstellung suchen?

Das Team sollte möglichst interdisziplinär sein. Foto: Getty Images

Das richtige Team zu finden, ist nach den bisherigen Ergebnissen der Studie der entscheidende Faktor, nicht etwa äussere Einflüsse wie zum Beispiel, dass in Europa weniger Geld für Start-ups zur Verfügung steht. «Wenn Menschen auf eine solche Reise gehen wollen, sind die Rahmenbedingungen zweitrangig», sagt Breugst. Entscheidender sei das Team. Teams sollten ja eigentlich möglichst interdisziplinär sein. «Aber das Studium ist eben in Bereiche unterteilt.» Daher täten sich viele Gründer schwer, Teammitglieder aus anderen Fachbereichen zu finden.

Kurse für Basiswissen zu Gründungen

Breugsts Studie am Institut der TU konzentriert sich auf technisch geprägte Start-ups. «Techgründer», sagt sie, «sind oft begeistert von ihrer Idee.» Doch man müsse sich auch immer fragen: «Welches Problem löst sie?» Sie rät daher zu einem mehrstufigen Vorgehen. Zunächst einmal müsse das Bewusstsein dafür da sein, dass man mit seinen Ideen eine Firma gründen könne. Es gebe viele Kurse, in denen Basiswissen zu Gründungen vermittelt werde.