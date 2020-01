Der grosse Lohnvergleich: Wo Angestellte am meisten verdienen

Die höchsten Löhne hierzulande werden nicht in der Stadt Zürich bezahlt. Das Schweizer Wirtschaftszentrum liegt diesbezüglich auf Platz zwei. Am meisten verdient, wer im Kanton Zug arbeitet. Das gilt unbesehen von der Branche: Ob private oder öffentliche Hand, Dienstleistungs- oder Industriesektor, Tief- oder Hochlohnbereich – ausnahmslos führt Zug die Rangliste an.