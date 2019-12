Der Preis für einen Café crème sinkt

«Nach der Zurückhaltung bei Preisaufschlägen in den vergangenen Jahren zeigt sich im Gesamtdurchschnitt in diesem Jahr ein moderater Preisrückgang. Der Preisunterschied zwischen städtischen und ländlichen Regionen ist weiterhin feststellbar, er nimmt aber entsprechend dem Trend der vergangenen Jahre weiter ab», sagt Hans-Peter Oettli, Präsident von Cafetiersuisse.

Der Kanton Bern bleibt mit einem durchschnittlichen Preis von 4.04 Fr. weiter unter dem Gesamtdurchschnitt der Deutschschweiz. Die Stadt Bern liegt mit 4.25 Fr. über diesem kantonalen Durchschnitt.

Cafetiersuisse hält fest, dass die Preisgestaltung eine individuelle unternehmerische Entscheidung jedes einzelnen Betriebes ist. Für die Preiskalkulation seien die Konkurrenzsituation, das Konzept und der Standort des Betriebes zu berücksichtigen. Der Verband gibt keine Preisempfehlungen ab, sondern beobachtet die Preisentwicklung und das Marktumfeld.

Der Börsenpreis der Aarabica-Bohne ist so tief wie in den letzten 14 Jahren nicht.

Der weltweite Kaffeemarkt wird aktuell durch tiefe Rohstoffpreise und eine gute Ernte bestimmt. Der Börsenpreis der Aarabica-Bohne, die etwa 60 Prozent des Weltmarktes ausmacht, war in diesem Jahr zeitweise so tief wie in den letzten 14 Jahren nicht. Diese Entwicklung trifft laut Cafetiersuisse in erster Linie die Produzenten in den Anbauländern hart.

Dadurch seien aber auch die Vielfalt und Qualität des Kaffeeangebots gefährdet, weil sich der Anbau von Kaffee nur noch für Grossproduzenten in wenigen Ländern wie Brasilien und Vietnam lohne.

Experten warnen aber auch vor einem ganz anderen Trend. Sie erwarten, dass sich die Nachfrage nach Kaffee in den kommenden 30 Jahren verdoppeln könnte, weil vor allem in den asiatischen Ländern die Lust auf dieses Getränk steigt.