E-Zigi-Firma findet keinen Forscher, der ihr gesundes Image verpasst

«Juul wird nie Glaubwürdigkeit erlangen», sagt Aruni Bhatnagar, Professor der Universität Louisville und Co-Direktor des E-Zigaretten-Forschungsprogramms der amerikanischen Herzvereinigung. «Es ist hinterhältig, wie sie versuchen, Informationen aus unseren Studenten und Forschern herauszuholen, um einen Dialog zu starten.» Bhatnagar gehört zu einer wachsenden Zahl von Wissenschaftern, die Juul eine Absage zur Mitarbeit an Gesundheitsstudien zu den E-Zigarette erteilen. Weitere Absagen gingen gemäss der «New York Times» von der angesehenen Johns Hopkins University, dem St. Lukes Spital in Baltimore, der Boston Universität und der Stanford Universität ein.

Physiologie-Professor Alex Carll von der Universität Louisville, hatte ein Angebot von 200’000 Dollar für ein Forschungsstipendium, sofern er für Juul forschte. «200’000 Dollar ist viel Geld», sagt er heute, «es hätte mir einen neuen Start erlaubt.» Dennoch lehnte er ab. Er fürchtete um seinen Ruf, gerade weil sein Projekt – Versuche mit Nikotindampf an Labormäusen – auf der Linie von Juul liegt.

Verärgert über die Stanford-Universität

Doch die Zeit drängt. Juul muss der Food and Drug Administration, der US-Zulassungsbehörde (FDA), noch vor 2022 beweisen, dass die drohende Nikotinabhängigkeit durch das Dampfen punkto Gesundheitsrisiken weniger ins Gewicht fällt als das Tabakrauchen. Gelingt der Nachweis nicht, kann die FDA den Verkauf der Vaporizer untersagen. Es steht viel auf dem Spiel – und entsprechend angespannt ist das Management. Juul-Mitgründer James Monsees war so erbost über die mangelnde Zusammenarbeit mit der Stanford-Universität, dass er sich sich direkt bei einem der dortigen Gehirnforscher beklagte. Die Absage dürfte besonders geschmerzt haben, weil beide Juul-Gründer in Stanford studiert hatten und ehemaligen Studenten üblicherweise auf die Unterstützung ihrer Hochschule zählen können.

Das Image der Elite-Hochschule hätte Juul gut gebrauchen können. Neben Forschern und Ärzten sind allerdings auch die Aufsichtsbehörden skeptisch. So hat die FDA bereits mehrmals Zweifel an den gesundheitlichen Vorteilen des Juulens gegenüber dem Rauchen geäussert und sogar von einer E-Zigaretten-Epidemie unter den Jugendlichen gesprochen. Die von zwei Ex-Rauchern gegründete Firma Juul ist erst 4 Jahre alt und hat in den USA mit einer aggressiven Kampagne insbesondere bei Jugendlichen bereits einen Marktanteil von 70 Prozent erreicht. Mehr als 20 Prozent der Mittelschul-Absolventen hängen gemäss einer FDA-Studie mindestens einmal im Monat an einem Juul-Verdampfer oder einer E-Zigarette.

Die Aufgabe hat sich Juul indessen selbst erschwert, indem es letztes Jahr eine Finanzspritze von 12,8 Milliarden Dollar von Altria akzeptierte. Der Tabakkonzern versucht auf diese Weise, den Abwärtstrend im Zigarettenmarkt aufzufangen und Fuss in einem Wachstumsmarkt zu fassen, dem das uncoole Image des Rauchens nicht anhängt. Juul sei sich des Widerspruchs zwischen dem angeblich gesünderen Dampfen und der Investition durch Big Tobacco durchaus bewusst, sagt Mediensprecherin Lindsay Andrews. «Wir verstehen die Skepsis angesichts der Tatsache, dass Tabakfirmen in der Vergangenheit die Wissenschaft zu Fehlinformationen gebraucht haben. Wir nehmen uns dieser Problematik an.»