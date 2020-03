Ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Aufgrund der Coronavirus-Krise sind weitere Kurseinbrüche an der Börse möglich. Antworten auf neun Fragen von Anlegern. Bernhard Kislig

An der Börse herrscht derzeit zwar weiterhin viel Unsicherheit, dennoch könnte es sich lohnen, gestaffelt Aktien zu kaufen. Foto: Spencer Platt, Getty

Die Wertschwankungen mit teilweise heftigen Kurseinbrüchen dürften in den vergangenen Tagen bei dem einen oder anderen Anleger für unruhige Nächte ­gesorgt haben. Die Credit Suisse schrieb letzte Woche in einer Analyse, dass es in den kommenden Wochen weitere Erschütterungen an den Märkten geben könnte. Für Anleger stellen sich nun einige Fragen.