Einer der geheimnisvollsten Banker Europas hat sich verspekuliert

Illegale Bilanzfälschung war das, sagt nun das Gericht in Mailand. Alles ganz legal, sagen die Verteidiger der Angeklagten. Auch die Deutsche Bank nahm das Geschäft damals übrigens nicht in der Bilanz auf, weswegen der Vorgang nicht nur ein italienischer Bankenskandal ist, sondern auch einmal mehr zeigt, warum das Vertrauen der Finanzmärkte in die Deutsche Bank bis heute nicht wieder vollständig hergestellt ist.

Was wusste der Bankchef?

Offenbar hatte bei den Frankfurtern damals nur ein Mitarbeiter Bedenken wegen des Geschäfts: William Broeksmit, seinerzeit hochrangiger Mitarbeiter der Risikoabteilung. Die Transaktion berge Reputations-Risiken, liess er Faissola wissen. «Wir sollten das Geschäft Anshu vorlegen», schrieb er laut Bloomberg in einer E-Mail an Faissola. Ob das geschehen ist, konnte aber weder das Gericht noch die Finanzaufsicht erhellen. Anshu Jain sagt, er sei in das Geschäft nie eingebunden gewesen.

Heute hat Michele Faissola immer noch Einfluss. Als Vermögensberater der katarischen Herrscherfamilie Al Thani soll es zum Beispiel auf ihn zurückgehen, dass die Bank so lange am überdimensionierten Investmentbanking festhielt. Auch in der derzeitigen Bankführung ist er vernetzt: Der neue ­designierte Rechtsvorstand der Bank, Stefan Simon, der den Kataris ebenfalls nahestand, war Faissolas Rechtsbeistand im Libor-Fall, der Manipulation von Zinsen.