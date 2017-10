Jetzt mit einem Wechsel Geld sparen

Schon für 2019 planen

Die meisten Zusatzversicherungen müssen im Vorjahr bis spätestens 30. September gekündigt werden, einige sogar noch früher, nämlich bis spätestens 30. Juni. Diese Termine sind verstrichen. Am besten prüft man deshalb schon jetzt, welche Zusatzversicherungen man 2019 weiterführen will.



Bei der Spitalzusatzversicherung für die halbprivate oder private Abteilung sind die Prämienunterschiede bei den Kassen gross, und es lässt sich viel sparen. Arbeitgeber und Branchenverbände bieten zum Beispiel oft günstige Kollektivzusatzversicherungen an. Aber ein Wechsel ist in der Regel nur für junge und gesunde Versicherte möglich, weil die Kassen bei den Zusatzversicherungen nicht dazu gezwungen sind, alle Interessenten aufzunehmen.



Sparen lässt sich auch, indem man kleinere Zusatzversicherungen, die keinen grossen Nutzen bringen, kündigt. Beispiel Zahnversicherung: Für Kinder sei sie empfehlenswert, bei Erwachsenen kaum sinnvoll, da sie im Vergleich zu den Leistungen viel koste, sagt Stephan M. Wirz vom Vergleichsdienst Maklerzentrum Schweiz.



Überprüfen sollte man auch Zusatzversicherungen für Komplementärmedizin, nicht kassenpflichtige Medikamente, Fitnesszentrumabos, Brillen und Kontaktlinsen oder Ambulanz- und Rettungstransporte. Oft zeigt sich, dass es günstiger ist, allfällige Kosten selber zu bezahlen statt über Jahre hinweg Prämien für eine Versicherung auszugeben. em