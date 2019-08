Anlagefrust? Ziehen Sie die Reissleine!

Der Pictet – Global Emerging Debt-HP CHF-Fonds investiert das Kapital in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldverschreibungen, die von Staaten, staatlichen Körperschaften oder anderen Emittenten der Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden.

Der Fokus liegt somit auf Anleihen, Wandelanleihen und in geringerem Masse auf Geldmarktinstrumente. Laut Beschreibung kann der Fonds bis zu maximal 30 Prozent des Nettovermögens in Anleihen investieren, die auf chinesische Renminbi und andere Schuldtitel lauten, investieren.

Wenn Sie in Anleihen von Schwellenländern anlegen, haben Sie zwar die Chance, etwas Rendite zu erwirtschaften, tragen aber ein deutlich erhöhtes Risiko. Zusätzlich sind Sie Währungsrisiken ausgesetzt.

Deutlich geringeren Risiken ausgesetzt sind Sie bei Ihrem zweiten Fonds. Auch dieser investiert zu praktisch hundert Prozent in Anleihen. Im konkreten Fall auf Unternehmensanleihen weltweit. Dabei ist festgelegt, dass die Schuldner solid sein müssen und wenigstens ein Schuldnerrating der internationalen Ratingagentur Moodys von Aaa bis Ba3 aufweisen müssen. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.

Das Problem bei diesem Fonds ist, dass Sie mit solchen Anleihen angesichts der rekordtiefen Zinsen nur wenig Rendite erwirtschaften können. Bei sehr sicheren Frankenanleihen, die in dem Fonds auch enthalten sind, sind nur mickrige Renditen möglich – erst recht, wenn Sie auch noch die Gebühren mitberücksichtigen.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie die Fonds erst im Dezember 2017 erworben haben und damit das Pech hatten, gleich dem miserablen Anlagejahr 2018 ausgesetzt zu sein. Dieses war auch für Anleihen enttäuschend und historisch ein Ausnahmejahr.

Vor diesem Hintergrund bin ich für Ihre Fonds nicht so pessimistisch und es sollte bei den von Ihnen gehaltenen Fonds eine Erholung drin liegen. Dennoch: Hohe Renditen werden Sie mit diesen Instrumenten aber auch künftig nicht erreichen. Wenn Sie deutlich höhere Renditen wünschen, müssten Sie statt in Anleihen in andere Anlageklassen wie Aktien investieren.