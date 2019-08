Diese Risiken lauern in Hypothekenverträgen

Es ist tatsächlich so, dass in den Hypothekenverträgen oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die den Hypoverträgen angehängt sind, Klauseln bestehen, die es den Hypothekengebern wie Banken oder Versicherungen ermöglichen, die Hypotheken an Dritte zu veräussern. Diese wiederum dürfen die Hypotheken an weitere Geschäftspartner wie Fonds oder andere Finanzanbieter im In- oder Ausland weiterverkaufen.

Neu ist das alles zwar nicht, aber der von Ihnen gelesene Artikel in den Tamedia-Zeitungen hat diese Tatsache ins Bewusstsein vieler Hypotheknehmer gebracht. Dass die meisten Leute noch nie davon etwas gehört hatten, hat einerseits damit zu tun, dass die Banken und Versicherungen auf die Möglichkeit des Hypothekenverkaufs in den Kundengesprächen gar nicht oder nur ganz nebensächlich hinweisen. Und anderseits, dass die meisten Leuten das Kleingedruckte in den Verträgen schlicht nicht anschauen, was verständlich ist, da es in der Regel in umständlichen Juristendeutsch formuliert ist.

Hintergrund ist der Umstand, dass Banken das Hypothekargeschäft über verschiedene Quellen wie Spar- und Kontoeinlagen der Anleger, Pfandbriefdarlehen oder auch durch die Ausgabe von Anleihen mit hypothekarischer Deckung refinanzieren. In diesem Fall wird das Kapital der Anleger durch Hypotheken sichergestellt und zu Gunsten der Kapitalgeber verpfändet.

Anders ist es bei einer Verbriefung, die unter dem Fachbegriff Securitisation bekannt ist: Hier werden die Hypotheken aus der Bankbilanz herausgenommen und an den Geschäftspartner der Bank übertragen.

Eine weitere Möglichkeit hat die Bank, indem sie bestehende Hypotheken an einen Geschäftspartner ganz veräussert. Bei der zur Basler Kantonalbank gehörenden Bank Cler heisst es dazu beispielsweise in einer Kundeninformation: «Die Bank Cler wird die Hypotheken im Auftrag des Dritten weiterhin mit der gleichen Sorgfalt und nach den gleichen Kriterien wie die nicht für die Refinanzierung verwendeten Hypotheken verwalten.»

Die Zins- und Kapitalzahlungen seien weiterhin an die Bank Cler zu leisten und die Bestimmungen betreffend Kündigung gelten auch für den Erwerber. «Ein allfälliger Verkauf der mit dem Schuldbrief belasteten Liegenschaft oder die Ablösung der Hypothek durch eine andere Bank ist nicht eingeschränkt. Im Übrigen bleiben die Kundenberaterinnen direkte Ansprechpartner bei allen Kreditfragen.» Der Kunde merkt also gar nichts davon.