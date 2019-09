«Eidgenossen» sind ein Verlustgeschäft

Ein Problem gibt es von anderer Seite und darum habe ich auf Ihre Frage gleichzeitig mit nein geantwortet: Gerade weil die Schweizer Bundesobligationen punkto Kreditrating so sicher sind, flüchten viele Investoren auch aus dem Ausland in diese Papiere und in den Schweizerfranken als sicherer Hafen.

Um den Schweizerfranken für ausländische Anleger weniger attraktiv zu machen, hat die Schweizerische Nationalbank vor bald fünf Jahren Negativzinsen von Minus 0,75 Prozent eingeführt. Im Zuge der Flucht in Sicherheit ist die Durchschnittsrendite für Bundesobligationen mit einer Laufzeit von 10 Jahren auf unter Minus 1 Prozent gefallen.

Wenn Sie jetzt Bundesobligationen kaufen, machen Sie damit faktisch Verlust. Konkret ausgedrückt bedeutet die Minusrendite, dass wenn Sie jetzt 300’000 Franken in Schweizer Bundesobligationen investieren, bekommen Sie rein rechnerisch in zehn Jahren weniger zurück. Sie würden Geld verlieren.

Vor diesem Hintergrund rate ich Ihnen von Ihrem Vorhaben ab, in «Eidgenossen» zu investieren. Denn aktuell gibt es keine einzige Schweizer Staatsanleihe mit einer positiven Rendite. Auch wenn Sie bereit wären, eine sehr lange Laufzeit in Kauf zu nehmen, wäre dies nicht sinnvoll. Selbst bei einer Anleihe mit Laufzeit bis 2064 verlieren Sie unter dem Strich mit diesen Papieren Geld.

Eine rasche Wende ist bei den Minusrenditen auch nicht in Sicht. Da die Europäische Zentralbank in Aussicht gestellt hat, dass sie ihre Geldpolitik aufgrund der Konjunkturabschwächung in Europa noch weiter lockern wird, kommt auch die Schweizerische Nationalbank unter Zugzwang. Auch die SNB müsste dann die Geldpolitik noch mehr lockern und könnte den bereits bestehenden Negativzins von 0,75 Prozent sogar auf Minus 1 Prozent ausweiten.