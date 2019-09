Ein Goldschatz für den Fall der Fälle

Von Martin Spieler (publiziert am Mon, 16 Sep 2019 02:50:21 +0000)

Meine Frau und ich trauen der Weltwirtschaft und den Trump-Eskapaden nicht mehr. Darum möchten wir einen Teil unseres Geldes sicher in Gold anlegen, aber nicht in Fonds oder Aktien. Wenn es im Finanzsystem drunter und drüber läuft, sind auch Banken in Gefahr und vielleicht hat man dann keinen Zugang mehr zu seinen Papieren. Darum wollen wir verschiedene Goldmünzen. Bis jetzt haben wir nur Gold-Vreneli. Welche anderen Münzen, die häufig gehandelt werden, würden Sie empfehlen? E. D.