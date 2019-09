Soll ich die Mietkaution versichern lassen?

Sie können es auch anders anschauen: Wenn Sie pro Jahr eine Prämie von 430.50 Franken für Mietkautionspolice ausgeben, bedeutet das, dass Ihre Wohnung pro Monat über 35 Franken teurer kommt. Offen gesagt finde ich, dass Sie sich dieses Geld sparen können. Falls übrigens einer der im Vertrag eingetragenen Mieter noch unter 26 ist, profitieren Sie bei diesem Anbieter von einem Rabatt. Dennoch halte ich die Sache für ein schlechtes Geschäft.

Anders ist die Ausgangslage, wenn man das für die Mietkaution benötigte Geld nicht hat. In diesem Fall würde ich mich fragen, ob der Mietzins von 2600 Franken für das eigene Budget nicht doch zu hoch ist, denn man sollte immer noch in der Lage sein, etwas als eiserne Reserve auf die hohe Kante zu legen oder noch besser in die eigene Altersvorsorge zu investieren.

Auch wenn jemand das Geld für die Mietkaution nicht liquid hat, würde ich prüfen, ob nicht jemand aus der Verwandtschaft den Betrag vorschiessen kann. Falls Sie das Geld nicht zinslos kriegen, können Sie den Betrag immer noch zu 2 Prozent verzinsen und fahren dann immer noch klar besser. In diesem Fall sollten Sie aber eine schriftliche Vereinbarung treffen und die genauen Modalitäten gegenseitig unterzeichnen. So vermeiden Sie späteren Streit.

