Negativzinsen: Was soll das?

Negativzinsen sind in der Tat ärgerlich. Ich habe an dieser Stelle schon mehrmals geschrieben, dass ich die Massnahme der Schweizerischen Nationalbank als problematisch einstufe.

Sie hilft zwar, den Franken gegenüber den ausländischen Währungen zu schwächen und den Export und den Tourismus zu stützen- Für die Sparer und Versicherten, für die AHV, Pensionskassen, Banken und Versicherungen sind sie aber eindeutig nachtteilig.

Wenn das Geld spotbillig ist, werden zudem falsche Anreize gesetzt: Man wird faktisch dafür belohnt, dass man Schulden macht, was viele Staaten auf der ganzen Welt im grossen Stil tun und was dazu geführt hat, dass die Schuldenberge weltweit stark angestiegen sind. Zudem fliesst sehr viel Geld in die Aktien- und Immobilienmärkte, was für die Zukunft einige Gefahren bringt. Ironischerweise warnt ausgerechnet die Nationalbank regelmässig vor einer Überhitzung des Immobilienmarktes, obwohl ihr spotbilliges Geld massgeblich dazu beiträgt.

Dass die ZKB bei einem kleinen Teil der Kunden, die bei ihr nur liquide Mittel parkieren, nun auch Negativzinsen belastet, hat mich nicht überrascht. Als Kantonalbank mit Staatsgarantie ist sie und andere Kantonalbanken mit staatlicher Garantie einem besonderen Risiko ausgesetzt: Würde sie kommunizieren, dass sie keine Negativzinsen weitergibt, wäre sie innert kurzer Zeit mit einer Flut von Geldern aus dem In- und Ausland konfrontiert.

Dann wüssten nämlich alle, dass man bei ihr – anders als bei den meisten anderen Banken – kostenlos Geld parkieren kann und darüber hinaus noch von der Staatsgarantie profitieren kann. Die Kantonalbanken müssten in diesem Fall der Nationalbank noch weit mehr Negativzinsen abliefern als sie es heute schon tun, was ganz sicher nicht im Interesse der Eigner, nämlich der kantonalen Steuerzahler wäre. Um das zu vermeiden, sind gerade auch Kantonalbanken mit Staatsgarantie gezwungen, für einen Teil der Kunden Negativzinsen zu verrechnen.

Dazu kommt: Kleinanleger sind das in der Regel nicht, vielmehr sind es üblicherweise Leute, die Millionen besitzen und neben ihren Anlagen einfach noch liquide Mittel sicher deponieren möchten. Persönlich habe ich den Eindruck, dass man im Falle der ZKB mit der öffentlichen Kritik den Esel meint, aber den Sack schlägt, zumal die Negativzinsen von der Nationalbank verfügt werden und praktisch alle Banken bei hohen Mitteln auf dem Konto ohne weitere Zusatzgeschäfte Negativzinsen belasten.