Oh Inflation, du Knacknuss!

Volkswirtschaften dies- und jenseits des Atlantiks stehen vor demselben Problem. Die Inflation ist

tendenziell zu niedrig. Denn die meisten Notenbanken orientieren sich an einem mittelfristigen

Zielwert für die optimale Inflationsrate. In der Regel liegt er bei 2%. Da die Teuerung tatsächlich

beträchtlich tiefer ausfällt, verkünden die Zentralbanken in den USA, Euroland, Japan und auch der

Schweiz ihre Bereitschaft die Leitzinsen zu senken resp. drucken mehr Geld, damit die

Konsumentenpreise im eigenen Land zulegen und somit mehr Inflation entsteht. Aber so einfach ist

das nicht. In der Realität stehen die Zentralbanken vor zwei unlösbaren Rätseln:

1. Warum ist die Inflation so niedrig?

2. Welche Massnahmen eignen sich wirklich, um die zu niedrige Teuerung zu überwinden?

Schauen wir uns zunächst die erste Frage an. Wie bei einer Krankheit, kann der Arzt nur dann die

richtige Therapie verschreiben, wenn zuvor die Diagnose stimmt. Im Falle der Inflation und den

Zentralbanken ist das gar nicht so einfach. Die Europäische Zentralbank erlebt das Monat für Monat,

wenn die neuen Daten veröffentlicht werden. An jeder Sitzung weist der Zentralbankrat darauf hin,

dass kurzfristig die Teuerung eher noch unterdurchschnittlich ausfallen werde, mittelfristig jedoch

anziehe. Das geht seit langem so. Am Ende hat sich die Vorhersage nie als richtig erwiesen.

Sie steht damit nicht alleine, wie ein Blick auf die Inflationsprognosen der Schweizerischen

Nationalbank unterstreicht.

