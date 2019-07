Russischer Grossaktionär stösst Anteil an Badrutt’s Palace ab

Der russische Unternehmer und ehemalige Präsident des russischen Bob- und Skeletonverbands, Georgi Bedschamow, hat sein Aktienpaket von 33 Prozent am Nobelhotel Badrutt’s Palace in St. Moritz veräussert. Neuer Besitzer ist laut einer Notiz im «Corriere della Sera» der italienische Investor Raffaele Mincione. Er lebt seit Jahrzehnten in London und ist einer der grössten Investoren beim zehntgrössten italienischen Finanzinstitut Banca Carige in Genua.