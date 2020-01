Was die Börsen 2020 bewegen wird

Bei der Beurteilung der Börsenaussichten müssen Sie sich überlegen, welches die Treiber einer weiteren Hausse wären und welche Faktoren für sinkende Märkte sprechen.

Der grosse Treiber für die Aktien sind die rekordtiefen Zinsen. Sie kennen es selbst: Wo soll man investieren, wenn nicht in Aktien? Mit Obligationen hat man 2019 zwar durchaus Kursgewinne verbuchen können, die Renditen sind indes nach wie vor mickrig und gerade mit sicheren Frankenanleihen von erstklassigen Schuldnern verliert man unter Berücksichtigung der Teuerung und von Gebühren oft Geld.

Auch Rohstoffe und Immobilien sind nur bedingt eine Alternative. Gold beispielweise ist zwar im letzten Jahr auch gestiegen, bringt aber anders als Aktien und Anleihen keine Rendite. Solide Renditen werfen immerhin Immobilien ab, doch auch bei diesen stellt sich die Frage, ob ihre Bewertung nicht langsam den Höhepunkt erreicht hat.

Aus dieser Konstellation heraus entscheiden sich viele Investoren letztlich doch wieder für eine stärkere Gewichtung in Aktien. Nach wie vor fliessen riesige Summen in die Aktienmärkte und zwar genau darum, weil die Anleger in einem Anlagenotstand sind und ihnen angesichts der rekordtiefen Zinsen überzeugende Alternativen fehlen.

Anders wäre es, wenn die Zinsen anziehen würden, doch das ist vorderhand nicht zu erwarten. Die lockere Geldpolitik der grossen Notenbanken in Europa, USA und Asien wird die Aktienmärkte auch 2020 stützen.

Über die tiefen Zinsen hinaus braucht es aber für steigende Aktienkurse positive konjunkturelle Rahmenbedingungen und wachsende Unternehmensgewinne. Bei diesen Faktoren wird es im laufenden Jahr bereits etwas heikler.

Die Konjunktur präsentiert sich weltweit zwar nach wie vor recht robust, verliert aber an Wachstumsdynamik, insbesondere in Europa. Eine Rezession ist noch nicht in Sicht. Auch die Unternehmensgewinne entwickeln sich mehrheitlich gut, verlieren aber ebenfalls an Tempo. Wachstum wird schwieriger. Eine Vielzahl von Firmen aus dem Automobil- und Industriesektor sowie ihre Zulieferer mussten im letzten Jahr Gewinnwarnungen publizieren.