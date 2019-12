Wie Banken dank Ihnen ihre Marge aufbessern

Auch punkto Gebühren sind die Fonds ähnlich. Mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 1,38 Prozent ist der Swisscanto-Fonds nur leicht teurer als die BKB-Lösung mit 1,25 Prozent. Günstig sind offen gesagt beide Fonds nicht. Mit welcher Variante Sie in Zukunft besser fahren, kann ich Ihnen nicht sagen.

Einen deutlichen Unterschied macht die Wahl des Fonds aber für Ihre Bank. Sie verdient wesentlich mehr an Ihnen, wenn Sie sich für die hauseigene Anlagelösung entscheiden, wie Ihnen Ihre Bank nahelegt. Das dürfte denn auch ein treibender Faktor sein, dass Sie Ihre Bankberaterin immer wieder auffordert, vom Swisscanto-Fonds in das hauseigene Vehikel zu wechseln.

Auch bei anderen Banken beobachte ich, dass die Kunden mit Nachdruck in eigene Anlagelösungen gedrängt werden. Das ist kein Zufall: Die Institute können durch die Umschichtung der Kundengelder in die eigenen Vehikel ihre eigene Marge aufbessern, was sie den Kunden in der Regel aber nicht offen kommunizieren. Vielmehr wird behauptet, dass die Kunden mit den eigenen Bankvehikeln besser fahren würden als mit den Fremdfonds. Das mag mal zutreffen, in anderen Marktphasen indes kann auch der Fremdfonds besser abschneiden.

Mir persönlich wäre es lieber, wenn die Banken Klartext sprechen würden und den Kunden offen sagen würden, dass sie es vorziehen, bankeigene Fonds zu nutzen, weil die Bank damit mehr verdient. Dann hat der Kunde Transparenz und kann selbst entscheiden.

Unabhängig davon würde ich übrigens bei grösseren Anlagesummen nie nur auf einen einzelnen Fonds setzen, sondern auch bei den Anlagevehikeln diversifizieren und sowohl aktiv wie günstige passiv verwaltete Fonds nutzen. So vermeiden Sie auch bei Fonds ein Klumpenrisiko.

Der Beitrag Wie Banken mit Ihnen die Marge aufbessern erschien zuerst auf Geldblog.