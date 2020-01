Wie finde ich eine loyale Anlageberatung?

Von Leo Ferraro (publiziert am Fri, 10 Jan 2020 03:50:06 +0000)

Wer mehrere Instituten und Anlagevorschläge vergleicht ist eher in der Lage zu beurteilen, ob eine Bank zu einem passt

Ich habe 140’000 Franken, die ich am Liebsten in Aktien anlegen würde. Ich möchte verschieden Produkte kaufen, immer zwischen 20’000 und 40’000 Franken. Ich würde auch gewisse Risiken eingehen, wenn ich den Beratern vertrauen kann. Da ich mich in dieser Angelegenheit erst bilde und mich am einlesen bin und niemanden kenne, bin ich auf der Suche nach jemandem, der mich gut beraten und mir zur Seite stehen kann. Wie würden Sie vorgehen? M.Z.